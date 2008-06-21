Против украинских миротворцев в Абхазии возможны провокации

В случае введения украинских миротворцев в Абхазию против них в первое время возможны провокации.

Об этом в комментарии УНИАН сказал независимый военный эксперт, обозреватель радио «Свобода» Коба ЛИКЛИКАДЗЕ.

«Если в Абхазии встанут украинские миротворцы, то в первые дни и недели вполне возможен против них ряд провокаций, даже военных атак, чтобы показать несостоятельность украинских миротворческих сил», - сказал К.ЛИКЛИКАДЗЕ.

По его мнению, будет лучшим, если в Абхазии разместится полиция ООН и ЕС.

«Боевых столкновений в зоне конфликта нет, в основном против грузинского населения осуществляются сезонные нападения неизвестных бандформирований, например, во время урожая и т.д., что носит скорее криминальный характер, чем политический. И в таком случае эффективными будут полицейские подразделения», - добавил он.

Эксперт уверен, что Грузия смогла бы навести порядок своими силами за 2-3 недели, но грузинская полиция не может действовать в зоне конфликта с оружием в руках.

К.ЛИКЛИКАДЗЕ предполагает, что РФ не сможет помешать Украине ввести своих миротворцев в Абхазию.

«Ну, напасть на Украину она не сможет. Украина - это не Грузия начал 90-х. И сколько можно использовать как разменную монету крымский вопрос. А в 2017 году российскому флоту придется покинуть Крым, так же как и российские базы покинули Ахалкалаки и Батуми. Надо смириться и не делать дальнейших ошибок против Украины. Она сильное государство, чтобы отразить нападки России, несмотря на привязку к российской экономике», - считает он.

Он напомнил, что российские трубы с энергоресурсами для Европы проходят через Украину. «России надо отойти от рецидивов «холодной войны» и начать играть позитивную роль для своих соседей, что пойдет ей больше на пользу. Время «старших братьев» и имперских амбиций прошло. Не думаю, что истерия против Грузии и Украины на пользу русского народа» - подчеркнул он.