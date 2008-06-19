В НУ-НС считают, что досрочные выборы могут похоронить Украину

Представитель фракции блока “Наша Украина – Народная самооборона” Тарас СТЕЦЬКИВ считает, что пока Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не начнут сотрудничать, парламенту не удастся выйти из кризисной ситуации.

Такое мнение он выразил в интервью УНИАН.

«Или они опомнятся и начнется сотрудничество Президента и премьера, или Украина будет двигаться к хаосу и к досрочным выборам», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ, выразив мнение, что эти досрочные парламентские выборы могут похоронить страну.

В то же время, он считает, что сейчас конструктива в парламенте достичь уже не удастся. «Это уже все на осень, обидно, что мы теряем шанс, обидно, что мы не получим ассоциированного членства в ЕС в сентябре, ПДЧ в декабре, но когда такая дестабилизация и Президент, который должен быть гарантом основных прав и свобод, занимает позицию постороннего наблюдателя», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

Он убежден, что Президент должен взять на себя консолидирующую роль и начать стабилизировать ситуацию в стране. «В первую очередь это касается Президента Украины и во вторую очередь премьер-министра», - сказал он.