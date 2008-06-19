Литвин не хочет прижиматься и приобщаться

Лидер Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что наилучшим путем выхода из кризисной ситуации в парламенте было бы объявление консультаций относительно формирования новой коалиции.

Такое мнение он высказал в интервью журналистам сегодня.

По словам В.ЛИТВИНА, в ходе согласительного совета он выступил с предложением объявить о распаде действующей коалиции, и начать переговоры о формировании новой. «Если все так болеют за страну и исходят из того, что на первом месте стоит формальный показатель – то есть коалиция, то нужно сказать, что коалиции не существует, а если ее не существует, то есть возможность проведения полномасштабных переговоров (относительно создания новой) коалиции, не на принципах присоединитесь, прижмитесь, приобщитесь», - сказал он.

При этом В.ЛИТВИН выразил убеждение, что переговоры нужно вести вокруг серьезных вопросов, и начинать выяснение состояния, в котором находится страна, путей выхода из сложной ситуации в стране, а также обсудить мероприятия, которые будут для этого осуществляться, и кто их будет проводить. «И тогда естественным способом сложится то формальное требование, которого сегодня требует Конституция – коалиция», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также выразил мнение, что досрочные выборы ничего не дадут, поскольку не изменят конфигурацию парламента. «Разговоры о досрочных выборах мне напоминают воинственные движения племен, которые пытаются запугать друг друга, понимая, что никто не готов к выборам, и в первую очередь те, кто о них громко говорит, поскольку никакой перспективы на них не получат», - сказал В.ЛИТВИН. Он назвал это дешевым способом запугать друг друга. Лидер фракции также выразил мнение, что власть не должна «переводить свою бездарность» на людей, поскольку большинство граждан Украины против досрочных выборов. В.ЛИТВИН считает, что серьезно изменить ситуацию выборы могли лишь бы при одном условии - если изменить избирательную систему.