Зварич советует оппозиции отправить правительство в отставку

Представитель фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ считает, что оппозиция должна отправить в отставку правительство, если хочет доказать, что коалиции в парламенте не существует.

В частности, в интервью журналистам Р.ЗВАРИЧ отметил, что есть несколько вариантов выхода из ситуации, которая сегодня сложилась в парламенте.

Первый вариант, по его словам, заключается в том, что одна из фракций коалиции должна принять решение о выходе из большинства. В то же время он убежден, что это невозможно ни сегодня, ни в перспективе, поскольку ни у НУ-НС, ни у БЮТ нет настроений.

Вторым вариантом Р.ЗВАРИЧ назвал то, что оппозиция должна собрать 150 подписей под проектом постановления об отставке правительства и если у нее есть голоса отправить правительство в отставку. «Такой проект возможен», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Он также отметил, что сегодня ситуация находится в клинче, поскольку коммунисты и регионалы настаивают на том, чтобы было объявлено «о смерти коалиции», при этом называются «туманные основания для этого».

Также Р.ЗВАРИЧ напомнил, что Партия регионов требует, чтобы продолжалась работа парламента, но отказывается голосовать за свои же законы.