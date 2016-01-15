Геращенко о требованиях боевиков: ну, мы с Бессмертным не российские рубли, чтобы всем нравиться

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Относительно заложников - то мы передали все списки и предложения еще 6 января, продублировали их на последней встрече в Минске и до сих пор ждем ответа", - написала она.

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Депутат подчеркнула, что ответственной за невыполнение лидерами боевиков обещаний об освобождении заложников следует считать Россию.

"Россия несет полную ответственность за действия боевиков... И невыполнение ими публично данных обещаний - это будет полная ответственность и самого Кремля, который теперь в Минске представляет один из лидеров "Единой России", действующий член Совбеза РФ, и иx ОРДО-ОРЛОвских марионеток", - заявила она.

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Также она прокомментировала информацию, появившуюся в СМИ о требованиях боевиков заменить украинского представителя в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Романа Бессмертного, а также ее саму.

"Здесь от журналистов много вопросов, правда ли, что кто-то там выразил недовольство мной и Романом Петровичем? Ну, мы же не российские рубли, чтобы всем нравиться", - написала Геращенко.