Боевики требуют заменить Бессмертного и Геращенко на переговорах в Минске

Об этом сообщили собеседники, близкие к переговорам, передает "Украинская правда".

Кроме того, данную информацию подтвердил и сам Бессмертный.

Рассказывая о ходе переговоров в Минске в среду, он напомнил, что стороны договорились об обмене пленными и уже обменялись соответствующими списками.

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Также Бессмертный сообщил, что во время заседания обсуждали вопросы восстановления автомобильного моста в Станице Луганской.

"Что касается политической работы подгруппы, то по сути вопроса никакого продвижения нет. Только по организационным вопросам достигнуто решения по участию представителя ОБСЕ", - сказал он, добавив, что политическая группа продолжает обсуждать вопрос выборов на оккупированных территориях.

"Представитель России в трехсторонний подгруппе заявил, что необходимо придерживаться территориальной целостности Украины, назвав войну на Донбассе гражданским конфликтом, чем дал понять представителями ОРДО и ОРЛО, что они сами должны решать свои проблемы", - заявил Бессмертный.