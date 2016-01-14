Порошенко: важно, чтобы в условиях войны Украина имела единую поместную церковь
Президент Петр Порошенко считает важным, чтобы в условиях войны Украина имела единую поместную церковь, и будет приветствовать любые шаги, которые верующие будут делать в этом направлении.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на своей первой в 2016 году пресс-конференции.
«Я уверен, что вопрос создания единой поместной церкви является чрезвычайно актуальным и здесь я буду приветствовать любые шаги, которые паломники, верующие будут делать для того, чтобы Украина, особенно в этих трудных условиях имела единую церковь. Это важно», - заявил он.
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«Относительно отдельных инициатив празднования Рождества - праздновать его 25-го или с 6-го на 7-е. Украинцы – очень мудрые и умные люди... И точно не дело светской власти сверху навязывать им даты празднования. Не дай Бог кто-то будет заставлять людей праздновать в тот день и не праздновать в другой», - добавил Порошенко.
По его словам, это приведет к расколу. «Люди пусть празднуют тогда, когда им нравится», - резюмировал президент.
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