У Кучмы заявили, что контактная группа договорилась освободить более 50 пленных с обеих сторон

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания группы.

"Особое внимание было уделено вопросу возвращения украинских граждан из плена. По инициативе Украины все стороны пришли к взаимному согласию в ближайшее время освободить более 50 человек с обеих сторон, - в первую очередь, раненых, тяжело больных и женщин",- написала Олифер.

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Она отметила, что Международные гуманитарные организации, в частности, Международный Комитет Красного Креста должны быть допущены к заключенным, которые находятся в местах лишения свободы на неподконтрольной Украине части Донбасса. Также МККК должен быть допущен к украинским гражданам, которые незаконно удерживаются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. "Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей неоднократно обещали это сделать, но пока не выполнили своих обязательств",- отметила Олифер.