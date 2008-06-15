Янукович просит не сердиться на российского вице-премьера

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ называет только предположением заявление первого вице-премьера правительства Российской Федерации Сергея ИВАНОВА о возможности введения визового режима между Украиной и Россией в случае вступления Украины в НАТО.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в интервью журналистам.

По его словам, «это предположение». В.ЯНУКОВИЧ еще раз отметил, что прежде чем Украина будет вступать в НАТО, должен быть проведен референдум по данному вопросу.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Партия регионов настаивает на проведении всеукраинского референдума по поводу вступления Украины в НАТО. «Мы будем на этом настаивать, и наша позиция остается неизменной», - подчеркнул лидер Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 июня, находясь в Севастополе по случаю 225-летия города С.ИВАНОВ заявил, что еще одним возможным результатом вступления Украины в Североатлантический альянс может стать введение визового режима между Украиной и РФ. «Будет введен визовый режим, поскольку НАТО заставит Украину его ввести», - считает первый вице-премьер-министр России. По словам С.ИВАНОВА, «десятки миллионов людей почувствуют эти неудобства. И как следствие - я очень сомневаюсь, что количество российских туристов увеличится, и что их место займут американские, английские и немецкие туристы».