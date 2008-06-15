Первый вице-премьер РФ похвалил Куницына за исповедуемую линию

Первый вице-премьер правительства России Сергей ИВАНОВ поблагодарил председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергея КУНИЦЫНА за существующий на сегодня уровень взаимоотношений органов государственной власти города с ЧФ РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера журналистам в Севастополе сам С.КУНИЦЫН, комментируя протокольную встречу с С.ИВАНОВЫМ, проходившую в рамках празднования 225-летия Севастополя. С.ИВАНОВ возглавляет официальную делегацию правительства РФ.

По словам С.КУНИЦЫНА, «каких-то конкретных вопросов не обсуждали, скорее, обсуждали, как дальше двигаться во взаимоотношениях».

Он также сообщил, что «встреча носила вначале протокольный характер, потом рабочий характер. «Я сказал о том, что у нас нет проблем во взаимоотношениях с Черноморским флотом, и о том, что горадминистрация исповедует ту линию, которую я огласил с первого дня - мы не занимаемся политикой. Политика - это дело президентов, дело правительств двух стран. А мы в Севастополе занимаемся социально-экономическими проблемами, и из этого исходим», - уточнил руководитель города.