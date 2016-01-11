Бессмертный: Заявление Путина о границе на Донбассе - полный абсурд и правовая никчемность

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН.

Говоря о Минском процессе и о позиции Путина, которые в данном случае озвученные Путиным в интервью немецкому изданию Bild, Бессмертный отметил, что ничего нового не услышал.

"То, что сказано в этом интервью, я слышал каждый раз, появляясь на переговорах в политической подгруппе (в Минске)", - сказал представитель Украины в политической подгруппе.

При этом он отметил, что на такие заявления есть очень простой ответ с украинской стороны.

"Это дело украинского народа - определять конституционный режим и уполномоченного им на то органа - Верховной Рады Украины. И ни один регион, ни одна страна не вправе диктовать, что украинскому народу и уполномоченному на то органа делать с Конституцией, и в каком содержании ее принимать", - подчеркнул Бессмертный.

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Вместе с тем он заявил, что, если обратить внимание на мнение уважаемых экспертов по конституционному праву в мире, то они скажут, что "основная задача любой Конституции - это стабильность, создание стабильного политического режима".

"Исходя из этой ключевого тезиса о назначении Конституции, сказанное Путиным является полным абсурдом и правовой никчемностью. Потому что оно закладывает по существу основы для постоянной дестабилизации внутри Украины", - подчеркнул представитель Украины в политической подгруппе.

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По словам Бессмертного, "на ключевом событии, которое произошло по решению "нормандской четверки", а это была берлинская конференция, в которой принимали участие известные европейские конституционалисты ... было совершенно четко сказано о том, что это дело украинского народа и парламента как уполномоченного органа".

Представитель Украины в контексте назначения Конституции к необходимости стабильности также отнес территориальную целостность и права человека.

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"В этом отношении Украина полностью выполняет требования Минских договоренностей, поэтому в данном случае сказанное Путиным - оно полностью противоречит, во-первых, тому, что сделано с украинской стороны, и тому, что планируется сделать. Это собственная трактовка Кремлем Минских договоренностей", - подчеркнул Бессмертный.

Отвечая на вопрос, можно ли слова Путина понимать как отказ РФ возвратить Украине контроль над границей, Бессмертный сказал, что "с точки, скажем, пожеланий Кремля, я бы с вами согласился, что где-то в подтексте там звучит и выглядит как некий шантаж - или вы это сделаете ... то вы тогда получите ... ".

При этом он отметил, что речь идет о политической воле.

"Это уже политическая воля выбирать тот или иной вариант, и это еще больше доказывает, что требования определенного интегрирования в Конституции соответствующих норм не является попыткой стабилизировать ситуацию и разрешить конфликт, а наоборот - распространить эту дестабилизацию на всю территорию Украины", - сказал Бессмертный.

В то же время он отметил, что это не означает, что такой тезис противоречит Минскому формату.

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"Скорее всего, это тактический прием с использованием определенной интерпретации договоренностей", - считает Бессмертный.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин в интервью немецкому изданию Bild заявил: «Пункт 9-й (Минских соглашений) - восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины на основании закона Украины о конституционной реформе до конца 2015 года при условии выполнения пункта 11, то есть проведения конституционной реформы», - сказал Путин.

«То есть, сначала конституционная реформа, политические процессы, а затем на основе этих процессов создание атмосферы доверия и завершение всех процессов, в том числе закрытие границы. Наши европейские партнеры - и канцлер ФРГ, и президент Франции - должны как-то побольше вникать, мне кажется, в эти проблемы», - добавил он.

При этом Путин заявил, что в Минских соглашениях записано об изменениях в Конституцию на постоянной основе.

«Здесь написано, что изменения в Конституцию должны быть на постоянной основе. Правительство Украины внесло в Переходные положения, имплементировало туда закон об особом статусе этих территорий, ранее принятый. Но этот закон, который они внесли в Конституцию, принят лишь на три года. Два года уже прошло. Мы когда в Париже встречались, и канцлер ФРГ, и президент Франции согласились с тем, что этому закону должен быть предоставлен другой характер, и он должен быть включен туда на постоянной основе. И президент Франции, и канцлер это подтвердили. Однако эта Конституция не была проголосована даже в том виде, в котором она сейчас есть, а закону так и не предоставлен статус постоянно действующего. Как можно требовать от Москвы то, что должны сделать в Киеве наши коллеги своим решением?», - заявляет Путин.