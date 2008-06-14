В Едином Центре хотят привить украинцам культуру профилактики

Народный депутат (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), член президиума политической партии “Единый Центр” Оксана БИЛОЗИР призывает правительство и Верховную Раду увеличить финансирование семейной медицины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, об этом говорится в комментарии О.БИЛОЗИР накануне профессионального праздника медиков.

Депутат считает, что в Украине необходимо и в дальнейшем внедрять институт семейной медицины как один из самых эффективных механизмов предоставления медицинских услуг на первичном уровне.

По словам О.БИЛОЗИР, данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что в 90% случаев обращений за медицинской помощью могут обеспечить семейные врачи, подготовленные на основах общей практики. «К тому же амбулатория семейного врача обходится вдвое дешевле участковой больницы на соответствующее количество населения», – отметила она.

В связи с этим, депутат призывает изменить приоритеты в финансировании здравоохранения.

«Финансировать нужно не существующую инфраструктуру медицинских учреждений, а прежде всего пациента и медицинского работника. Первый должен получить гарантировано качественную диагностику, профилактику и лечение, а второй – высокую заработную плату и достойные условия работы. Сегодня же 80% средств выделяются на содержание медицинских учреждений, и только 20% - на лечение и диагностику пациентов», – отмечает О.БИЛОЗИР.

Она также считает необходимым инициировать проведение информационной кампании среди граждан, которая будет поощрять их к профилактике заболеваний.

«Нужно, чтобы человек понял, что может прийти к врачу просто на осмотр, а не тогда, когда уже терпеть нет сил. В Украине должна появиться культура профилактики заболеваний, она должна стать нормой жизни», – считает О.БИЛОЗИР.