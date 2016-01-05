Закарпатский облсовет просит активизировать развитие пунктов пропуска на границах Украины с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении к Кабинету министров Украины и Министерству иностранных дел Украины, принятом сегодня во время заседания сессии облсовета.

Как говорится в документе, Закарпатская область граничит на западе с 4 странами ЕС, поэтому увеличение количества и развитие пунктов пропуска через Государственную границу Украины приобретают чрезвычайную актуальность в процессе налаживания трансграничного сотрудничества, развития международных контактов, экономического сотрудничества не только для Закарпатья, но и всей страны. Поэтому связанные с этим проблемы требуют скорейшего решения.

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Однако, отмечают депутаты, со стороны центральных органов власти и служб, которые выполняют функции контроля при пересечении границы, не принимаются должные меры для усовершенствования и облегчения пересечения границы, из-за чего на пунктах пропуска периодически возникают многокилометровые очереди. Особенно это наблюдается в декабре – январе, когда граждане стран Европы имеют рождественские каникулы и увеличивается поток туристов в обе стороны.

"Особенно ощутимой является нагрузка на украинско-венгерских пунктах пропуска «Вилок» и «Тиса», на которых мостовые переходы заполнены транспортом. Люди вынуждены на сильном морозе выстаивать в «искусственных» пробках», - отмечается в обращении.

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Учитывая вышесказанное, а также обострение социального недовольства, депутаты просят правительство и МИД инициировать перед венгерской и словацкой стороной рассмотрение вопроса по увеличению количества персонала, который проводит погранично-таможенное оформление, и увеличение количества полос движения, на которых такое оформление осуществляется в период новогодне-рождественских праздников.

По мнению облсовета, следует обсудить с венгерской и словацкой сторонами вопрос о введении совместного контроля на автодорожных пунктах пропуска, а также учесть предложение Закарпатской ОГА, предоставленное в проект Концепции Государственной целевой правоохранительной программы «Обустройство и реконструкция государственной границы» на период до 2020 года по реконструкции пунктов пропуска на украинско-венгерской границе «Вилок – Тисабеч», «Лужанка – Берегшурань», «Косино – Барабаш» и «Дзвонково – Лонья».

Кроме того, депутаты просят ускорить реализацию Декларации намерения по комплексному развитию автодорожных пунктов пересечения госграницы между Венгрией и Украиной от 28 марта 2013 года об открытии на украинско-венгерской границе новых пунктов пропуска, в частности «Большая Паладь – Нодьгодош», «Саловка – Тисосентмартон», «Вары – Тисакород», «Бадалово – Сотмарчеке» (последние три - паромное сообщение).

Справка УНИАН. Пограничная инфраструктура на территории Закарпатской области включает 19 пунктов пропуска, 18 из которых расположены на государственной границе с сопредельными странами (Венгрией, Словакией, Румынией) и 1 пункт пропуска для воздушного сообщения – в международном аэропорту «Ужгород».