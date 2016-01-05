С 11 января украинцы, достигшие 16 лет, смогут бесплатно оформлять ID-паспорта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«С 11 января Государственная миграционная служба начинает оформление новых документов. В первую очередь это оформление касается граждан, которые достигли 16-летнего возраста и оформляют паспорт гражданина Украины впервые, и это бесплатно, это предусмотрено бюджетом и законодательством», - заявил он.

«ID-карта – это документ, который удостоверяет личность, подтверждает гражданство внутри страны. То есть в Украине будет существовать два основных документа – это внутренний документ - ID-карта и лица, которые будут выезжать за границу, – они могут оформлять загранпаспорт, если это нужно», - добавил Соколюк.

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По его словам, ID-карта содержит бесконтактный электронный носитель – чип, на котором, кроме данных о владельце документа, записаны биометрические данные – это цветная фотография, информация о месте проживания и семейном положении.

«В законопроекте 3224 (проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно документов, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус, направленных на либерализацию Европейским Союзом визового режима для Украины» - УНИАН), который еще не принят в парламенте, мы предлагаем приобщить к этой информации электронную цифровую подпись», - отметил глава ГМС.

Как сообщал УНИАН, в Украине с января 2016 года будут работать 325 подразделений миграционной службы, в которые можно подавать заявления на оформление биометрических паспортов (в том числе иностранных).