C января дополнительно заработают 115 подразделений миграционной службы для оформления биометрических паспортов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины. В частности, как отмечают в ведомстве, правительством выделены средства, на которые миграционной службой закуплено дополнительное оборудование для оформления биометрических документов. Оборудование установлено исключительно в тех подразделениях, где ранее не было такой технической возможности.

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Благодаря этому с января следующего года вместо 210 подразделений заявления на оформление биометрического паспорта (в том числе зарубежного) смогут принять 325 подразделений миграционной службы, подчеркивается в сообщении.

Предполагается, что это существенно уменьшит очереди на оформление загранпаспортов и упростит получения услуги для граждан, которым раньше приходилось обращаться в соседние районы.

В первые дни января будет проведено тестирование системы оформления и выдачи паспорта гражданина Украины в форме карточки. Учитывая, что оформление и выдача паспорта гражданина Украины в форме карты будет осуществляться на том же оборудовании, что и оформление, и выдача паспорта для выезда за границу, в период 4-6 января возможны временные осложнения в работе системы, предупредили в ГМСУ.

Заявления на оформление паспорта гражданина Украины в форме карточки подразделения ГМС начнут принимать с 11 января.

Перечень новых подразделений, где с 11 января можно будет оформить биометрические документы, размещен на официальном сайте ГМС.

Как сообщал УНИАН, с января 2016 года миграционная служба начнет внедрение новых паспортов гражданина Украины в форме карточки.