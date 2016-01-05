Генсек ООН направил спецпредставителя по делам Сирии в Саудовскую Аравию и Иран

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, такое решение глава международной организации принял на фоне эскалации напряжения между странами.

"Во время своего пребывания в странах специальный представитель должен оценить возможное влияние нынешнего напряжения между странами (Ираном и Саудовской Аравией - ред.) на мирный процесс, согласованный в Вене (по разрешению конфликта в Сирии - ред)", - сообщил представитель ООН.

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Он также подчеркнул, что этот спор между Эр-Риядом и Тегераном не должен повлиять на ситуацию в регионе.

Как известно, на конференции в Вене был согласован график политического урегулирования конфликта в Сирии. Представитель ООН уже отбыл в Эр-Рияд. В течение недели он намерен посетить Тегеран.

Как сообщал УНИАН, Саудовская Аравия заявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном на фоне конфликта, который разворачивается из-за казни шиитского проповедника.

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Напомним, 2 января власти Саудовской Аравии сообщили о казни 47 человек, в том числе шиитского богослова Нимра аль-Нимра, одного из лидеров местной шиитской общины.

В связи с казнью проповедника во многих странах региона (Бахрейне, Иране и в самой Саудовской Аравии) прошли акции протеста. В Иране Меджлис призвал МИД страны снизить уровень дипломатических отношений с Эр-Риядом. МИД Ирана заявило свой официальный протест по поводу действий саудовских властей.