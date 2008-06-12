Тимошенко советует ПР спокойно работать в оппозиции

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что если Партия регионов не будет блокировать работу парламента, то он вполне сможет продуктивно работать и принимать законы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на пресс-конференции в Запорожской области.

«Если не будет блокировать парламентская оппозиция, а собственно Партия регионов, парламент сможет успешно принимать законы», - заявила премьер.

По ее словам, парламент продемонстрировал, что за принятие некоторых законов голосовали не только депутаты фракций, входящих в коалицию.

Вместе с этим Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на сегодняшний день коалиция насчитывает 228 депутатов и будет существовать до тех пор, пока одна из фракций не выйдет из нее.

«Сегодня в составе 228 депутатов работает демократическая коалиция. И я бы советовала Партии регионов спокойно работать в оппозиции и не делать политических ошибок», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе фракция Партии регионов блокировала работу парламенту с требованием заслушать отчет председателя Фонда госимущества Украины Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО о работе фонда.