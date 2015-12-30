Юристы, правозащитные и общественные организации вступились за Корбана

Об этом он сообщил в своем Facebook.

Так, по его словам следователи и прокуроры собираются сфальсифицировать результаты анализов Корбана и по сфабрикованным данным уличить его в том, что он якобы принимает наркотики.

"По результатам этих сфабрикованных анализов они могут сообщить Геннадию Корбану о новом подозрении по ст. 309 УК Украины.

Однако, основная цель, которую преследуют прокуроры и следователи, используя такие грязные "КГБшные" методы, состоит в том, чтобы Геннадия Корбана представить обществу не только как преступника но и как наркомана", - написал он.

Читайте такжеВ УКРОПе поблагодарили Генпрокуратуру за поддержку КорбанаМирошник подчеркнул, что команда адвокатов Геннадия Олеговича Корбана официально заявила о том, что Геннадий Корбан не употреблял и не употребляет наркотики и готов пройти обследование в любое время.

Напомним, сегодня на сессии Львовского городского совета депутаты поддержали обращение к Верховной Раде Украины и Президенту Украины относительно прекращения политических репрессий и освобождения политзаключенных, инициированное «Украинским объединением патриотов – УКРОП».

Ранее в защиту Геннадия Корбана выступили также Харьковская правозащитная группа и Днепропетровская еврейская община.