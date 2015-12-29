В УКРОПе поблагодарили Генпрокуратуру за поддержку Корбана

В частности, в заявлении партии отмечается, что во время брифинга представители ГПУ заявили, что "в самые тяжелые для страны дни обороны от российско-террористической агрессии Геннадий Корбан вместе с соратниками вел системную работу по недопущению реализации постмайданной властью старых коррупционных схем и ликвидации экономической базы экс-регионалов – лидеров сепаратизма Днепропетровщины".

В то же время в партии надеются, что "несмотря на вполне понятное искреннее желание честных работников ГПУ помочь Геннадию Корбану, в дальнейшем они не будут использовать для этого фальшивые документы и аудиозаписи".

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"УКРОП также выражает благодарность представителям ГПУ за идейную поддержку главных программных целей и задач партии, в частности обеспечение высокого уровня заработных плат для работников правоохранительной и судебной системы Украины с целью уничтожения базовых факторов, которые заставляют новых правоохранителей прибегать к старым коррупционным практикам", – сказано в заявлении.

В УКРОПе убеждены, что «дальнейшее непредвзятое и независимое расследование так называемого «дела Корбана» беспрекословно докажет сфальсифицированность этого политического преследования, установит его заказчиков, исполнителей и их настоящие мотивы».

«Мы с нетерпением ждем новых, но настоящих подтверждений патриотической и прозрачной деятельности Геннадия Корбана как во время его работы на государственной должности, так и как общественного деятеля – одного из организаторов волонтерского движения и политика, председателя политического совета оппозиционной партии», – отмечается в заявлении.

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В партии также поблагодарили представителей ГПУ «за профессиональную поддержку деятельности Геннадия Корбана во время пребывания на должности заместителя председателя Днепропетровской областной государственной администрации» и поздравили с наступающими праздниками, пожелав провести 2016 год со спокойной совестью.