В ГПУ представили часть материалов, которые якобы изъяли во время обысков по делу Корбана

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге прокурор Генпрокуратуры Валерий Карпунцов сказал: «В рамках следствия... принято процессуальное решение сделать публичными некоторые материалы, которые были изъяты во время обысков, для того, чтобы общество получило немного больше информации».

Следователь по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ Николай Макеев в связи с этим заметил, что «в рамках расследования указанного уголовного производства, как сообщалось ранее, было проведено ряд обысков, в частности по месту жительства Геннадия Олеговича Корбана. В ходе обысков было изъято очень много интересной информации».

Следователь утверждает, что «материалы касаются деятельности преступной организации».

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На брифинге были продемонстрированы слайды, на которых были показаны платежки выдачи средств ряда народных депутатов. Так, на платежках можно было увидеть такие слова как «зарплата», «долг», «УКРОП», «займ».

Прокурор также добавил, что досудебное следствие продолжается и все имеющиеся материалы прокуратура сейчас показать не может.

На брифинге были продемонстрированы аудиозаписи, голоса на которых, по словам представителей ГПУ, якобы принадлежат Корбану и отдельным народным депутатам. Во время включения аудиозаписи сопровождались стенограммой на большом экране, откуда следовало, что они были сделаны в августе 2014 года. Макеев указал, что одна из аудиозаписей была сделана 14 августа 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Корбана задержала СБУ, объявив ему о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса, среди которых создание преступной группировки. Корбан все обвинения отвергает.

26 декабря Днепровский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры об изменении меры пресечения Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей. Срок домашнего ареста истекал 31 декабря.

28 декабря судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу на 60 суток.