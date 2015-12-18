Еврокомиссия одобрила отчет относительно безвизового режима для Украины – Гопко

Об этом на своей странице в соцсети сообщила председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко. «Позитивный, наконец! Финальный отчет Еврокомиссии относительно выполнения Украиной технических критериев Плана действий по визовой либерализации... Европейская комиссия будет рекомендовать Совету ЕС исключить граждан Украины из числа граждан других стран, нуждающихся в получении виз для краткосрочных поездок в государства-участники Шенгенского соглашения», – сообщила Анна Гопко.

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По ее словам, после одобрения отчета должны быть внесены изменения в Регламент ЕС. «У нас еще есть некоторые задачи, которые мы должны выполнить, но это параллельные процессы. Дополнительные требования будем выполнять», - добавила Анна Гопко.

По ее словам, визовую либерализацию надо рассматривать также как сигнал иностранным инвесторам и бизнесменам. «Рейтинги безопасности тоже должны вырасти», – сказала депутат.

Позитивний:) нарешті! Фінальний Звіт Єврокомісіі щодо виконання Україною технічних критеріїв Плану дій візової ліберал... Опубліковано Hanna Hopko 18 грудня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко выразил уверенность, что в докладе относительно предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом будет положительное решение.