Порошенко уговорил ЕК опубликовать отчет по безвизовому режиму 18 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сегодня в Брюсселе.

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«Особенно важным для украинских граждан считаю решение и договоренность об обнародовании в пятницу, 18 декабря. Кстати, я хотел бы опровергнуть, что оно будет отложено, что завтра объявят только Грузию и Косово, а Украина – дискуссии якобы должны продолжаться. Нет. Я для этого приехал в Брюссель, чтобы в ходе откровенного диалога мы сняли все препятствия, чтобы завтра было объявлено важное решение, что Украина выполнила критерии Плана действий по либерализации визового режима», - сказал он.

Президент подчеркнул, что это очень важно для украинцев.