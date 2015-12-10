СБУ уведомила РФ о задержании трех россиян в ходе спецоперации в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук на брифинге.

"Действия нашей службы, действия наших следователей проходят исключительно в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства. О задержании граждан РФ проинформировано консульство России, им предоставлены адвокаты. Продолжаются следственные действия", - сказал он.

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По словам Ткачука, в СБУ рассматривает версию о том, что задержанные граждане России связаны со спецслужбами РФ.

"Эту версию мы пока не исключаем", - сказал Ткачук.

Кроме того, на брифинге представители СБУ уточнили, что были задержаны четверо граждан Украины, и еще один украинец в ходе спецоперации был ликвидирован.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве поздно вечером 9 декабря в результате проведенной спецоперации СБУ была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в ряде городов Украины, в частности в Киеве.

Сообщалось, что в ходе операции задержаны трое граждан РФ и трое граждан Украины.

Еще один член ДРГ оказал сопротивление с применением автоматического оружия, ранив при этом двух сотрудников спецподразделения «Альфа», и был обезврежен. Позже один раненный боец «Альфы» умер.

Россия попросила предоставить ей официальную информацию об инциденте.