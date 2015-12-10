Разоблачение ДРГ в Киеве: РФ просит предоставить официальную информацию о задержании трех россиян

Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ Олег Гришин, сообщает ТАСС.

По его словам, "российское консульство проверяет распространенную в СМИ информацию, направив оперативные запросы украинской стороне с просьбой сообщить о возможном задержании россиян".

"К настоящему времени посольство РФ в Киеве так и не получило никаких официальных уведомлений от украинской стороны об инциденте с российскими гражданами, о котором сообщается в СМИ", - сказал Гришин.

Напомним, поздно вечером 9 декабря 2015 года в результате проведенной Службой безопасности спецоперации, в которой погиб боец "Альфы", пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в ряде городов Украины, в том числе в Киеве.

Один из членов ДРГ оказал сопротивление с применением автоматического оружия, ранив при этом двух сотрудников спецподразделения "Альфа" и был обезврежен. Среди задержаных были 3 гражданина России.