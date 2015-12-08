Верховная Рада приняла Закон «О системе иновещания Украины» (№ 2334а).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 282 из 377 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеСюмар: Мы должны создать независимый канал на базе государственного вещания

Данным законом определено, что систему государственного иновещания Украины составляют государственное предприятие “Мультимедийная платформа иновещания Украины” (МПИУ) и Украинское национальное информационное агентство “Укринформ”.

При этом отмечается, что МПИУ создается в форме государственного предприятия на базе государственной телерадиокомпании “Всемирная служба “Украинское телевидение и радиовещание” и подчиняется центральному органу исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере обеспечения информационного суверенитета Украины.

В ходе рассмотрения ВР поддержала поправку народного депутата Николая Томенко, которой предусмотрено, что программы производятся на английском языке, а также на других языках, в зависимости от целесообразности и срочности использования того или иного языка для достижения цели деятельности.

Законом запрещается вмешательство органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, а также негосударственных организаций в деятельность субъектов государственного иновещания с целью установления цензуры, предварительного контроля или незаконного влияния на содержание информации, распространяемой субъектами государственного иновещания Украины.

Законом определено, что программная политика МПИУ направляется на достижение цели и задач ее деятельности и должна обеспечивать аудитории возможность формировать собственный независимый взгляд на события и явления. При этом указано, что МПИУ не должна поддерживать политические партии или другие политические объединения, религиозные организации.

Читайте такжеРада в первом чтении одобрила создание канала иновещания "Ukraine tomorrow"

Согласно закону, источниками финансирования деятельности субъектов государственного иновещания могут быть: средства, полученные от продажи собственной теле - и радиопродукции; средства, полученные от трансляции рекламы; плата за предоставление в пользование авторских и смежных прав; средства государственного бюджета; добровольные, благотворительные и спонсорские взносы, пожертвования физических и юридических лиц (кроме анонимных пожертвований); другие поступления, не запрещенные законодательством.

Законом определены принципы распространения рекламы в программной деятельности МПИУ. При этом определено, что трансляция рекламы, сообщений о спонсоре - производителе алкогольных напитков, пива и/или напитков, изготавливаемых на его основе, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки, пиво и/или напитки, изготавливаемые на его основе, запрещается.