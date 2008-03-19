Дело об отравлении Ющенко не дает Медведько спать
09:32, 19 марта 2008Политика
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Расследование ведется не только в Украине
|Генеральный прокурор Украины Александр Медведько
Генпрокурор говорит, что дело об отравлении Виктора Ющенко "не дает ему спать".
"Мне не дает спать уголовное дело об отравлении Виктора Ющенко. И хоть я не сторонник разделять дела на резонансные и нерезонансные, это уголовное дело стоит особняком, ведь совершено преступление против первого лица государства!", - отметил Генпрокурор.
"По делу проведен большой объем работы... Расследование ведется не только в Украине, но и в России, и в других странах. Как человек объективный, я не могу сказать: "Вот найдены подозреваемые, мы их сейчас доставим и предъявим им обвинение"", - сказал Медведько.
Он также сообщил, что следствие рассматривает несколько версий.
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