Дело об отравлении Ющенко не дает Медведько спать

Генеральный прокурор Александр Медведько на прямой линии с читателями газеты " Факты " рассказал о расследовании резонансных дел.

Генпрокурор говорит, что дело об отравлении Виктора Ющенко "не дает ему спать".

"Мне не дает спать уголовное дело об отравлении Виктора Ющенко. И хоть я не сторонник разделять дела на резонансные и нерезонансные, это уголовное дело стоит особняком, ведь совершено преступление против первого лица государства!", - отметил Генпрокурор.

"По делу проведен большой объем работы... Расследование ведется не только в Украине, но и в России, и в других странах. Как человек объективный, я не могу сказать: "Вот найдены подозреваемые, мы их сейчас доставим и предъявим им обвинение"", - сказал Медведько.

Он также сообщил, что следствие рассматривает несколько версий.