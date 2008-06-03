Тимошенко заявила, что в Киевсовете она - без надобности

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ и народный депутат Николай ТОМЕНКО решили отказаться от работы в Киевсовете, потому что на сегодняшний день ясно, что не удастся создать большинство для борьбы с мэром Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщила Ю.ТИМОШЕНКО, объясняя отказ некоторых членов БЮТ войти в состав новоизбранного Киевского горсовета.

«Мы шли для того, чтобы иметь шанс для киевлян построить честную власть в Киевсовете и, безусловно, тогда надо было бы объединение работы правительства, Киевсовета, если бы мы действительно имели мэра, который покончит с коррупцией и большинство, которое будет с этим бороться», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, выборы в столице прошли по коррупционной схеме с использованием подкупа избирателей. «Это можно сравнить лишь с 2004 годом - возврат к старым плохим традициям, когда не нужно идеологически побеждать, а нужно правильную сумму денег отдать в правильные руки. Когда такая ситуация, то и я, и ТУРЧИНОВ, и ТОМЕНКО, мы там без надобности, когда есть мэр, который олицетворяет коррупцию и злоупотребления, возможно, и большинство он соберет. Поэтому покрывать своим присутствием эти абсолютно незаконные действия мы просто не будем», - отметила премьер.

Фракция БЮТ в Киевсовете перейдет в оппозицию и продолжит борьбу с "незаконными действиями" мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, на досрочных выборах в Киевсовет избирательный список БЮТ возглавляли: Ю.ТИМОШЕНКО, А.ТУРЧИНОВ, народный депутат Н.ТОМЕНКО, Александр ЗИНЧЕНКО и Анатолий ХОСТИКОЕВ.

Однако Ю.ТИМОШЕНКО, А.ТУРЧИНОВ и Н.ТОМЕНКО отказались от мандатов депутатов Киевсовета.

Члены фракции Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете избрали руководителем фракции А.ЗИНЧЕНКО.

В новоизбранном Киевсовете во фракцию БЮТ входят 32 депутата. Вчего в столичном горсовете 120 депутатов.