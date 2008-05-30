КС признал конституционным закон об императивном мандате

Конституционный Суд Украины признал конституционными положения законов относительно досрочного лишения полномочий депутатов местных советов высшими органами партии (блока) за исключением нормы «по другим основаниям, установленных высшим руководящим органом политической партии (избирательного блока)».

Как передает корреспондент УНИАН, в решении КС в частности, сказано, что неконституционными являются положения о предоставлении права высшему руководящему органу политической партии (избирательного блока политических партий) принимать решение об отзыве депутата Верховной Рады АРК, местного совета по избирательному списку соответствующей организации, по которому он был избран депутатом совета, «по другим основаниям, установленным высшим руководящим органом политической партии (избирательного блока политических партий)».

В то же время КС отказал в рассмотрении конституционного представления 48 народным депутатам относительно прекращения полномочий депутатами местных советов в случае, когда они не подали соответствующего заявления во фракцию, по списку политической силы которой они были избраны в совет, или если они вышли из фракции или перешли в другую депутатскую фракцию.

КС аргументировал свой отказ рассматривать иск тем, что народные депутаты не дали правового обоснования неконституционности оспариваемых положений законов.

Как сообщал УНИАН, 12 января 2007 г. Верховная Рада Украины приняла закон об императивном мандате для депутатов Верховной Рады Крыма и местных советов, избранных по пропорциональной избирательной системе, которая предусматривает запрещение перехода между фракциями депутатов местных советов.

16 января в 2008 г. КС начал рассматривать дело о введении императивного мандата для депутатов местных советов и парламента Крыма. В КС поступили представления от 48 и 56 народных депутатов. Обе группы просят признать неконституционным досрочное прекращение полномочий депутатов местных советов по решению руководства политической партии или избирательного блока.

Субъект права на конституционное представление - 48 народных депутатов Украины - просит, в частности, признать неконституционными основания для отзыва и как следствие досрочного прекращения полномочий депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутата местного совета по решению высшего руководящего органа политической партии (избирательного блока политических партий).

Авторы второго представления - 56 народных депутатов Украины - также считают неконституционным положения отдельных законов, которыми предусматривается право избирателей отзывать депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутата местного совета.