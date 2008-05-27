Луценко: Секретариат Президента готовит план силового захвата МВД

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что в Секретариате Президента Украины готовится план захвата МВД, в частности и силового.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я знаю, что разрабатывается план захвата министерства… Готовится даже силовой сценарий», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом министр заверил, что он будет делать все, что предусматривает закон, чтобы не допустить этого.

«Можно, конечно, окружить МВД и не пустить ЛУЦЕНКО, но, я думаю, что авантюристы БАЛОГИ этого не сделают», - сказал он. В этом контексте Ю.ЛУЦЕНКО заверил: “Я собираюсь работать министром внутренних дел”.

«Министерство будет стабильным до законного решения относительно его руководителя», – сказал он.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что в четверг (29 мая) планирует посетить регионы, в частности Харьков, для того, чтобы провести там совещание, а также отстранить около 40 сотрудников милиции от занимаемых должностей, причастность которых к схемам торговли наркотиками и людьми была установлена.