ГПУ: 270 лицам сообщено о подозрении в преступлениях против Майдана, в частности 43 высшим должностным лицам

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

В целом, по его словам, сообщено 270 подозрений, связанных с событиями, происходившими во время Революции Достоинства, из них 43 - высшие должностные лица, 125 - милиционеры, 11 - судьи, 9 прокуроров, 6 представителей местной власти, 76 гражданских лиц, в том числе «титушки».

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Справка УНИАН. После отказа властей Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

В феврале 2014 года во время столкновений с силовиками в центре Киева, а также от пуль снайперов погибли более 100 человек, сотни были ранены, больше всего - 20 февраля, когда было самое интенсивное применение огнестрельного оружия. Сообщалось, что большинство людей погибли от пуль снайперов.

В апреле 2014 года на то время председатель СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что так называемая антитеррористическая операция была начата бывшим председателем СБУ Александром Якименко в тесном сотрудничестве с экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко при непосредственном участии бывшего президента Виктора Януковича 18 февраля в 23.00.

Также в апреле 2014 г. в ГПУ сообщили, что приказ о применении оружия против митингующих в центре Киева 20 февраля издал экс-президент Янукович через свою Администрацию, МВД и СБУ.

6 марта 2015 г. Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшим руководителям СБУ, которые в феврале 2014 года начали проведение антитеррористической операции в Киеве.

Во время Революции Достоинства главное управление СБУ в Киеве и области возглавлял Александр Щеголев.