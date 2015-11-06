Дом адвоката "бриллиантового прокурора" забросали гранатами, погибла собака - журналист

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Пока все жуют попкорн, наблюдая за Радой, в деле бриллиантовых прокуроров - трэш и угар. Сегодня адвокату Владимира Шапакина бросили две гранаты в дом. Он едва уцелел, собаку разорвало", - написала она.

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По словам журналистки, адвокат, который должен был дать показания против другого "бриллиантового прокурора" Алексея Корнийца, запуган.

"У адвоката - только это дело, "бриллиантовое". В чем соль: Шапакин сотрудничал со следствием и дал или должен был дать показания против Алексея Корнийца. Адвокат, естественно, дико запуган. Сдвинется ли теперь дело с мертвой точки - неясно", - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, Корниец и Шапакин были задержаны в результате совместной спецоперации Генпрокуратуры и СБУ 5 июля. По данным пресс-центра СБУ, у задержанных было изъято около 500 тысяч долларов и драгоценности. "Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3150 тысяч гривен", - заявили в СБУ.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение взятки").

Генпрокуратура планирует в ноябре направить в суд уголовные производства по обвинению Шапакина и Корнийца.