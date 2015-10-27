Касько: ГПУ в ноябре направит в суд уголовные дела "бриллиантовых" прокуроров

Об этом сегодня, отвечая на вопросы членов парламентского комитета по противодействию и предотвращению коррупции, заявил заместитель генерального прокурора Виталий Касько.

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"Уголовные производства в отношении Корнийца и Шапакина расследуются по постановлению следователя о продлении до 4 месяцев, то есть ноября. Поскольку выявлены у Корнийца новые эпизоды преступлений, а Шапакину будет предъявлено в ближайшее время подозрение в новых эпизодах, то следователь будет определять, продлевать срок расследования уголовного производства, или выделить в отдельное производство... мы планируем в ноябре это уголовное производство (по первым эпизодам обвинения - УНИАН) направить в суд, но это решение следователя и процессуального руководителя (последним является заместитель генпрокурора - прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе - УНИАН)", - сказал Виталий Касько.

Как сообщал УНИАН, Корниец и Шапакин были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля. По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности. "Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн", - заявили в СБУ.

Во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение взятки").