Германия оказывает Украине поддержку во многих направлениях, в частности и с внутренними переселенцами – Меркель

Об этом она заявила в специальном интервью накануне Украинско-немецкого инвестиционного форума, который состоится 23 октября в Берлине.

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«Эта экономическая конференция представляет собой скорее поддержку со стороны частного бизнеса, однако мы в свою очередь тоже предоставили кредитные гарантии на сумму 500 млн евро, что позволяет Украине осуществлять обновление, например, в сфере обеспечения электрическим током в других стратегических сферах. Мы предоставили большое количество дополнительных ресурсов для поддержки процессов трансформации – в том числе в сфере городского самоуправления или правительственной работы как таковой. Мы реализовываем проекты по помощи, в гуманитарной сфере, когда речь идет об обеспечении беженцев в Украине, то есть внутренних переселенцев, вынужденных покинуть свои дома, это прежде всего жители Донецкой и Луганской областей», - отметила она.

По ее словам, «поэтому Германия фактически на всех уровнях – начиная от оказания помощи для развития через кредиты, через административную помощь, а также экономическое сотрудничество – всегда помогает».