Переселенцы начали возвращаться на Донбасс благодаря перемирию – ОБСЕ

Об этом на брифинге рассказал спикер СММ ОБСЕ Майкл Боцюркив, передает "112 Украина".

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"Учитывая то, что количество обстрелов уменьшается, наши наблюдатели видят, что все больше людей возвращаются в свои дома на территории конфликта, в города и в поселки… В Станице Луганской, председатель департамента социальной защиты местной администрации рассказала, что за последние 2 недели 1200 переселенцев вернулись в город", - сказал Майкл Боцюркив.

"На территории Докучаевска, контролируемого "ДНР", глава городской администрации отметил, что население увеличилось с 13 тыс. в январе 2015 г. до 21 тыс. теперь", - заявил он.

Как сообщалось, в зоне АТО наблюдается затишье. За последние сутки никто из украинских военных не пострадал вследствие боевых действий, но несколько человек получили ранения, подорвавшись на растяжках, сообщили в штабе АТО.