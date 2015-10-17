Российские "кураторы" приказали главарям "ЛНР" готовиться к местным выборам 21 февраля 2016 года – Тымчук

Об этом сообщил народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, одновременно представителям "органов власти ЛНР" запрещено комментировать возможное проведение выборов в "ДНР" в марте 2016 года.

Читайте такжеБоевики "ДНР" заявили, что могут снова перенести свои псевдовыборы

"Среди членов бандформирований "ЛНР" распространяется информация о том, что "выборов не будет вообще" со ссылкой на то, что "ЛНР/ДНР" войдут в состав РФ", - написал Тымчук.

Как сообщал УНИАН, ранее главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий своим "указом" перенес "местные выборы" с 1 ноября 2015 года на 21 февраля 2016 года.