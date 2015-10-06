Боевики должны отменить результаты псевдовыборов ноября 2014 года - Геращенко

Об этом Геращенко написала в Facebook.

По словам Геращенко, боевики отменили псевдовыборы, которые пытались протащить в этом октябре. "Но для того, чтобы ситуация вернулась в правовое поле, очень важно, чтобы были отменены "результаты" псевдовыборов в ноябре 2014-го, которые привели к срыву мирного процесса, эскалации конфликта и тысячам новых жертв", - отметила Геращенко.

Уполномоченный президента отметила, что "дату новых выборов, которые должны пройти по украинскому законодательству и в которых должны участвовать внутренне перемещенные лица - настоящий голос Донбасса (а они должны получить возможность и избирать, и быть избранными в местные советы и мэрии), - должна определить Верховная Рада".

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Как сообщал УНИАН, 2 ноября 2014 года на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей поддерживаемые Россией террористы организовали «выборы» «глав республик» и «депутатов народных советов» «ЛНР» и «ДНР».

Официальный Киев, Евросоюз и США осудили проведение этих «выборов» и не намерены признавать их результаты. Россия считает, что «выборы» соответствуют Минским договоренностям. Вечером 2 ноября 2014 года МИД России заявил, что РФ "уважает волеизъявление жителей «юго-востока». Избранные представители получили мандат для решения практических задач по восстановлению нормальной жизни в регионах".