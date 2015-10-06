У Ляшко рассматривают другие кандидатуры в мэры Киева вместо арестованного Мосийчука

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, почему была снята кандидатура Мосийчука.

Ляшко отметил, что это было общее решение, и Мосийчук "должно сосредоточиться на борьбе за верховенство права, за права человека".

На вопрос, будет ли выдвигать Радикальная партия другую кандидатуру, Ляшко отметил, что они по этому поводу еще не определились и будут рассматривать кандидатуры.

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Как сообщал УНИАН, Ляшко 29 сентября заявил, что Радикальная партия решила выдвинуть в мэры Киева Мосийчука.

В то же время 5 октября Мосийчук написал в Facebook, что решил отказаться от участия в выборах мэра Киева.

Справка УНИАН. 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации ГПУ, Мосийчук подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.

18 сентября Печерский райсуд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку пресечения в виде взятия под стражу до 15 ноября 2015 года.