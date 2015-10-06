У Ляшко рассматривают другие кандидатуры в мэры Киева вместо арестованного Мосийчука
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявляет, что его политическая сила рассмотрит другие кандидатуры на должность мэра Киева вместо арестованного народного депутата Игоря Мосийчука.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, почему была снята кандидатура Мосийчука.
Ляшко отметил, что это было общее решение, и Мосийчук "должно сосредоточиться на борьбе за верховенство права, за права человека".
На вопрос, будет ли выдвигать Радикальная партия другую кандидатуру, Ляшко отметил, что они по этому поводу еще не определились и будут рассматривать кандидатуры.
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Как сообщал УНИАН, Ляшко 29 сентября заявил, что Радикальная партия решила выдвинуть в мэры Киева Мосийчука.
В то же время 5 октября Мосийчук написал в Facebook, что решил отказаться от участия в выборах мэра Киева.
Справка УНИАН. 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.
Через некоторое время его задержали в здании ВР.
По информации ГПУ, Мосийчук подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.
18 сентября Печерский райсуд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку пресечения в виде взятия под стражу до 15 ноября 2015 года.