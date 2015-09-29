Радикальная партия решила выдвинуть в мэры Киева арестованного депутата Мосийчука

Об этом написал в Фейсбук лидер Радикальной партии, народный депутат Олег Ляшко.

«Политзаключенный Игорь Мосийчук - наш кандидат в мэры Киева», - написал Ляшко.

Справка УНИАН. 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

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Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации ГПУ, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.

18 сентября Печерский райсуд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2015 года.

Выслушав решение суда, Мосийчук тогда заявил, что объявляет голодовку.

25 сентября Апелляционный суд Киева назначил рассмотрение жалобы на решение Печерского райсуда столицы об аресте народного депутата от Радикальной партии Мосийчука на 2 октября.