Мосийчук отказался от участия в борьбе за пост мэра Киева

Об этом нардеп написал на своїй странице в Facebook.

"Я принял решение снять свою кандидатуру с перегонов на должность мэра Киева. Это не легкий для меня шаг, но я понимаю, что будет намного эффективнее, если все свои силы я направлю на борьбу с установлением нового режима, борьбой за правду, свободу и свободу слова в Украине", - говорится в сообщении.

Дякую Лідеру Олегу Ляшку та всій команді Радикальної партії за довіру і віру в мене. Дякую за вашу величезну підтримку і... Posted by Ігор Мосійчук on Monday, October 5, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, Радикальная партия Олега Ляшко решил выдвинуть в мэры Киева арестованного народного депутата Игоря Мосийчука.

Читайте такжеМосийчук возглавит список Радикальной партии на выборах в Киевсовет - нардеп

Напомним, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации ГПУ, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.

18 сентября Печерский райсуд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2015 года.

Выслушав решение суда, Мосийчук тогда заявил, что объявляет голодовку.

25 сентября Апелляционный суд Киева назначил рассмотрение жалобы на решение Печерского райсуда столицы об аресте народного депутата от Радикальной партии Мосийчука на 2 октября.