Во время суда над Мосийчуком Ляшко попытался устроить драку с прокурорами (фото)

Ляшко набросился на прокуроров Николая Наливайко и Сергея Капишина со словами "Я тебя, с*ка, из-под земли достану", передает "Украинская правда".

При этом видимых причин для такого поведения не было. Депутата сдержали милиционеры.

В свою очередь Мосийчук заявил, что не уполномочивал своего адвоката подавать апелляцию, из-за которой происходит нынешний суд. Он добавил, что эта апелляция будет отозвана. Также он попросил перенести заседание на другую дату.

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"Мой защитник Мамалыга только вчера подал заявление об апелляции. Ни мои родные, ни я не уполномочивали Кушнаренко подавать апелляцию. Прошу отклонить заявление Кушнаренко как ненадлежащее и перенести рассмотрение апелляции, которую подготовил мой защитник", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги.

Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации Генпрокуратуры, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.

18 сентября Печерский районный суд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2015 года.