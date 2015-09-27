Порошенко: Украина должна внедрять системные реформы, противодействуя агрессии РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на Саммите по принятию Целей устойчивого развития в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

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«Сегодня Украина должна внедрять необходимые системные реформы, противодействуя российской агрессии, которая пытается подорвать демократическое европейское развитие, избранное украинским народом», - сказал он.

Он напомнил также, что в результате «предательской российской аннексии украинского Крыма и агрессии на Донбассе тысячи людей были убиты, была разрушена критически важная инфраструктура. Украина потеряла около 1/5 своего экономического потенциала».

Как сообщал УНИАН, Порошенко прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Выступление главы государства на общих дебатах ГА ООН запланировано на вторник, 29 сентября.

Кроме того, запланированы встречи Порошенко с главами делегаций государств-участников Совместной группы по расследованию авиакатастрофы самолета МН-17, экспертами и политиками в Атлантическом Совете и представителями американских деловых кругов.

За время работы Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и политическими лидерами.

Также глава государства встретится с представителями украинской громады в Америке.