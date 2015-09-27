Порошенко: Украина должна внедрять системные реформы, противодействуя агрессии РФ
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина должна внедрять необходимые системные реформы, противодействуя российской агрессии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на Саммите по принятию Целей устойчивого развития в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Читайте такжеПорошенко: Каждый день войны на Донбассе стоит стране около $5 миллионов
«Сегодня Украина должна внедрять необходимые системные реформы, противодействуя российской агрессии, которая пытается подорвать демократическое европейское развитие, избранное украинским народом», - сказал он.
Он напомнил также, что в результате «предательской российской аннексии украинского Крыма и агрессии на Донбассе тысячи людей были убиты, была разрушена критически важная инфраструктура. Украина потеряла около 1/5 своего экономического потенциала».
Как сообщал УНИАН, Порошенко прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Выступление главы государства на общих дебатах ГА ООН запланировано на вторник, 29 сентября.
Кроме того, запланированы встречи Порошенко с главами делегаций государств-участников Совместной группы по расследованию авиакатастрофы самолета МН-17, экспертами и политиками в Атлантическом Совете и представителями американских деловых кругов.
За время работы Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и политическими лидерами.
Также глава государства встретится с представителями украинской громады в Америке.