Порошенко сегодня в Нью-Йорке проведет встречи с Меркель и Кэмероном

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что президент Украины в начале второго дня своего рабочего визита в Соединенные Штаты Америки примет участие в сессии-открытии конференции «Глобальная инициатива Клинтона». Сегодня также запланирован ряд важных мероприятий и международных встреч с участием Порошенко.

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Среди главных событий дня - участие президента Украины в Саммите по принятию Целей устойчивого развития в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Предполагается прямая трансляция мероприятия.

После участия в Саммите, президент Украины проведет встречу с представителями крупнейших еврейских организаций в США и ряд двусторонних встреч.

В частности, запланированы его встречи с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, другие встречи с лидерами стран-партнеров Украины.

В второй половине дня президент Украины вместе с женой примет участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу памяти погибших во время террористических атак 11 сентября 2001 и проведет встречу с представителями средств массовой информации.

Сегодня же вечером у главы Украинского государства запланирована встреча с экспертами и политиками в Атлантическом Совете (Гарвардский клуб Нью-Йорка), где президент сделает доклад о ситуации в нашей стране, учитывая агрессию со стороны России.

Поздно вечером президент даст интервью американской газете Washington Post.