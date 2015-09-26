Гройсман оптимистично смотрит на возможность принятия изменений в Конституцию в части децентрализации

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина», передает корреспондент УНИАН.

«Я оптимистически смотрю на то, что мы сможем принять по-настоящему современные европейские изменения в Конституцию», - сказал он.

Относительно законопроекта председатель ВР отметил, что префекты не наделяются какими-то особыми правами, но добавил, что есть ряд вопросов по его деятельности, которые нужно выписать в законе о префекте.

Гройсман отметил, что «префект - это не человек президента».

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По его словам, префект назначается по представлению Кабинета министров, и эта процедура является действующей на сегодняшний день.

В то же время руководитель парламента признал, что существует ряд вопросов, «которые требуют ответа».

«И эти ответы могут быть изложены в законе о префекте», - добавил Гройсман.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам Гройсмана, на сегодня оснований для проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины нет.