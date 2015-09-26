На сегодня оснований для проведения внеочередных выборов в ВР нет - Гройсман

Об этом сказал председатель парламента Владимир Гройсман в интервью телеканалу «Украина».

Он подчеркнул, что нынешняя ВР хоть и со скрипом, но принимает «необходимые стране решения».

«Я думаю, что многие заинтересованы, в том числе и в Российской Федерации, провести досрочные выборы для того, чтобы не столько изменить сам парламент, а сколько дестабилизировать ситуацию внутри страны», - подчеркнул Гройсман.

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При этом он добавил: «Это не наш сценарий. Наш сценарий состоит в том, чтобы парламент работал и был способен принимать ответственные решения».

По его словам, «сегодня есть все возможности в открытом публичном диалоге внутри политических партий и фракций найти понимание дальнейших действий».

«Понятно, что кто-то будет внутри парламента разыгрывать карту досрочных выборов, но я считаю, что сегодня оснований для проведения внеочередных выборов в ВР нет, и у меня есть надежда на то, что депутаты украинского парламента будут демонстрировать свою способность к принятию последующих решений», - отметил председатель ВР.

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Как сообщал УНИАН ранее, председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман предложит депутатам принять решение по упрощению процедуры лишения парламентариев неприкосновенности.