Скандальный экс-министр образования Табачник решил подарить свой дом матери (документы)

13:36, 25 сентября 2015
Политика
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Бывший глава Министерства образования Дмитрий Табачник в сентябре решил подарить дом и полгектара земли в Обуховском районе своей матери.

Табачник

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Слідства.info Максим Опанасенко.

При этом он добавил соответствующие документы, в которых содержатся данные реестров недвижимости.

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"Да ну вас всех нафиг" - подумал Дмитрий Табачник в начале сентября. И подарил более полгектара земли и огромный дом в Конче, который был ранее записан на него, своей 77-летней маме. Видимо, с мыслью о том, что у несчастной женщины-старушки  никто ничего не заберет", - говорится в сообщении Опанасенко.

Ранее УНИАН сообщал, что харьковский особняк нардепа Михаила Добкина, который накануне пикетировали активисты, принадлежит кооперативу его матери, что получила землю по сомнительным схемам.

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