Добкин живет в особняке матери, который она оформила по сомнительной схеме (фото)
Харьковский особняк нардепа Михаила Добкина, который вчера пикетировали активисты, принадлежит кооперативу его матери, что получила землю бесплатно.
Об этом свидетельствует реестр вещных прав на недвижимое имущество, передают "Наші гроші".
Отмечается, что 24 декабря 2008 года депутаты Харьковского городского совета приняли решение №350/08, которому передали бесплатно в собственность ОК «ЖСК «Триумф» земельный участок площадью 1,68 га по пер. Тульском с кадастровым номером 6310136300:16:009:0003.
Это участок в харьковском лесопарке, который представляет собой естественный лес, перерезанный просеками, полянами и балками. Всего на территории Лесопарка несколько десятков имений, спортивные и рекреационные сооружения, резиденция народного депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина, часть частных земельных участков еще незастроенный.
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Тогда учредителями кооператива были Солоп О.В., Давыдова Г.И., Давыдова Г.П.
Ольга Солоп - совладелица ООО «Фьорд», которое контролирует «Конный рынок». Также она является бизнес-партнером сына мэра Харькова Геннадия Кернеса Даниила Привалова. Их совместная фирма ООО «Фирма «Диана» владеет рынком «Сумской» в центре Харькова.
ОК «ЖСК «Триумф» – не единственный кооператив, который был оформлен на Солоп и ее друзей и получил бесплатно ценные земли в Харькове во времена господства в городе Михаила Добкина и Геннадия Кернеса.
Галина Давыдова является учредителем ООО «Паркинг +», которая ежегодно получает подряды от горсовета на ремонт дорог на десятки миллионов гривень. Также на Давыдову оформлено несколько кооперативов.
В 2011 году кооператив был переоформлен на нынешних владельцев – Аллу Добкину (мать Михаила Добкина) и на Николая и Анастасию Боженко. Девичья фамилия жены Добкина Алины именно Боженко.
Стоит отметить, что жилищный кодекс УССР, который до этого времени действует в Украине, позволяет жилищно-строительным кооперативам получать бесплатно землю для строительства многоквартирного жилья. Но Кодекс выдвигает несколько требований к участникам ЖСК: его члены должны постоянно проживать в городе, где будет строиться жилье, нуждаться в улучшении жилищных условий и стоять в квартирной очереди. А еще стоять на учете желающих вступить в кооператив при предприятии, учреждении, организации или исполкоме совета. Членов кооператива должно быть минимум пятеро, но в целом столько же, сколько и квартир в планируемом доме. Возраст членов кооператива – до 30 лет.
Но ни Давыдова, ни Солоп не подпадают под эти требования.
Известно, что в 2015 году прокуратура Харьковской области подала иск, в котором требовала признать недействительным решение горсовета Харькова о выделении земли ОК «ЖСК «Триумф». В прошлом месяце Хозяйственный суд Харьковской области отклонил иск прокуратуры и оставил земельный участок в собственности «Триумфа».
Прокуратура подала апелляцию на это решение, рассмотрение которой продолжается.
Поэтому сейчас участком и домом владеет кооператив матери Добкина. У самого нардепа, по данным декларации, есть только квартира площадью 44 кв.м. Сейчас Добкин с женой и тремя маленькими детьми живет в доме, которым владеет его мать.
Вчера активисты провели акцию возле дома народного депутата, экс-председателя Харьковской областной государственной администрации Михаила Добкина в Харькове. Пикетчики повесили на дом Добкина табличку "ул. Беркута" и разрисовали забор.