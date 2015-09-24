Глава антикоррупционной прокуратуры должен быть полностью независим - депутат

Об этом заявил народный депутат фракции «Народный фронт», член комитета по вопросам правовой политики и правосудия Дмитрий Сторожук в среду в эфире Первого Национального телеканала.

По его словам, во время рассмотрения на заседании фракции «Народный фронт» вопроса относительно выдвижения кандидатов в конкурсную комиссию по избранию претендентов на должность главы Антикоррупционной прокуратуры было решено выдвигать известных и независимых специалистов.

«Поэтому среди кандидатов, которых вносила фракция, были исключительно общественные активисты, в том числе – международные эксперты», - сказал народный депутат.

Представитель «Народного фронта» подчеркнул, что конкурсная комиссия должна выдвинуть самые достойные кандидатуры на должность главы Антикоррупционной прокуратуры.

«На должность Главы Антикоррупционной прокуратуры должно быть выдвинуто три одинаковые кандидаты – чтобы, несмотря на то, кого из них назначат на эту должность, были исключено спекуляции по поводу того, что он – чей-то человек, или не будет иметь доверия в обществе», - заявил Дмитрий Сторожук.

«Это – последнее звено: уже НАБ мы создали, детективы заработали, но без антикоррупционной прокуратуры оно ничего не стоит», - резюмировал он.