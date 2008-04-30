Турчинов обнаружил непосредственную угрозу безопасности киевлян

Кандидат на должность мэра Киева от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ отмечает необходимость принятия срочного комплекса мер для ликвидации опасности в результате хранения радиоактивных отходов на Украинском государственном предприятии «Радон» Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, А.ТУРЧИНОВ стал первым представителем правительства, который впервые за многие годы обратил внимание на аварийное состояние предприятия, находящегося в пределах Киева, на котором хранятся радиоактивные отходы.

После ознакомления с работой предприятия первый вице-премьер А.ТУРЧИНОВ сообщил, что сегодня на «Радоне» хранится 2600 тонн радиоактивных отходов, и главная проблема заключается в том, что этот источник опасной радиации расположен на территории Киева, а само предприятие, построенное в 60-х годах, с 1995 года находится в аварийном состоянии и несет угрозу киевлянам.

По словам А.ТУРЧИНОВА, вместо того, чтобы из экологического фонда финансировать возобновление нормальной работы предприятия, городская власть облагает «Радон» налогами на землю.

«Только в течение этого года 500 тысяч гривен, которые могли пойти на защитные направления деятельности предприятия, на закупку новых контейнеров, на ремонт опасных хранилищ, были направлены в уплату земельных налогов. Это негосударственный, и на мой взгляд - преступный подход к безопасности киевлян», - заявил О.ТУРЧИНОВ.

По его словам, на первом этапе необходимо немедленно решить проблему финансирования работы предприятия как из государственного, так и из городского бюджета для временного хранения отходов. На втором этапе – в течение этого и следующего года - вывезти отходы в Чернобыльскую зону отчуждения, где построены специальные хранилища на уровне мировых стандартов, прибавил он.

«Необходимо объединить как государственные, так и городские программы для немедленного устранения угрозы», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

«Независимо от того, кто будет работать в Киевской мэрии, это нужно и необходимо делать», - отметил он.

А.ТУРЧИНОВ сообщил, что вскоре даст соответствующие правительственные поручения для первоочередного финансирования мер, связанных с безопасностью хранения, утилизации и перевозки радиоактивных материалов.