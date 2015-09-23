На админгранице с оккупированным Крымом нет ни одной фуры, все вернулись на материк

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника ГУМВД в Херсонской области Илья Кива.

"Ситуация на КПП с оккупированной территорией Крым: 1) Чонгар - 0 грузовых авто 2) Чаплынка - 0 грузовых авто 3) Каланчак - 0 грузовых авто", - отметил он.

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При этом Кива подчеркнул, что с 24 сентября акция протестующих переносится на 10 км вглубь материка.

Как сообщал УНИАН, Меджлис крымскотатарского народа 20 сентября начал бессрочную акцию по блокированию грузового транспорта, который направляется в Крым. По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно пропускают пешеходов и легковой транспорт.