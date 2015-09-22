Из-за блокады Крыма на полуострове подскочили цены - Меджлис

Об этом сообщил заместитель главы Меджлису Ильми Умеров, передает "112 Украина".

"Сказать, что каких-то продуктов не хватает, наверное, еще рано, но из-за ажиотажа немного подскочили цены, и есть несколько заявлений нынешних руководителей Крыма, которые говорят о том, что в течении двух недель решат все вопросы и завезут все товары из Краснодарского края", - уточняется в сообщении.

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При этом Умеров отметил, что не знает, участвуют ли в акции крымские татары, которые проживают на территории оккупированного Крыма.

"Я таких фактов не знаю, потому что мы как бы предварительно решали, что люди, живущие на полуострове, на оккупационной территории, в этой акции участвовать не будут", - информировал он.

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При этом заместитель главы Меджлиса уточнил, что уже были провокации из-за организованной блокады Крыма.

"Некоторые провокации уже были, в первый день акции около двух десятков человек, среди которых было большинство крымских татар, попытались устроить акцию возле дома Мустафы Джемилева и около здания, где раньше находился офис телеканала ATR, который переехал в Киев. Других каких-то провокаций не знаю", - информировал Умеров.

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Он также подчеркнул, что когда закончится акция будет зависеть только от действий украинской власти.

"Если бы правительство Украины, ВРУ взяли бы на себя часть вопросов, например отменили закон о свободной экономической зоне, вот примерно так же быстро, как по Мосийчуку приняли решение в присутствии генпрокурора, то акцию можно было бы отменить", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, крымские татары и активисты 20 сентября с 12:00 начали бессрочную акцию по блокаде полуострова со стороны материковой Украины, которая заключается в недопущении грузового транспорта в Крым.

По информации координационного совета акции, через административную границу будут беспрепятственно пропускаться пешеходы и легковой транспорт.